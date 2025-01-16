Турки Аль аш-Шейх выбрал боксера, с которым хотел бы свести Усика - это непобежденный британец

Украинец может оказаться в ринге с будущим чемпионом.

Глава Генерального управления Саудовской Аравии по вопросам развлечений Турки Аль аш-Шейх высказался по поводу украинского чемпиона Александра Усика.

Функционер назвал поединки, которые мечтает увидеть в будущем. Одним из них был бой для украинца - против Мозеса Итаумы.

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"Если будет время, я хотел бы увидеть в будущем бой Итаумы против Усика. Если будет время, и если Александр не завершит карьеру.

И, конечно, Фьюри против Джошуа. А также Кроуфорд против Канело. Иноуэ против Болла", - приводит слова Турки talkSPORT.

Ранее Холифилд назвал место Усика в истории супертяжеловесов.

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