Холифилд назвал место Усика в истории супертяжеловесов

Бывший чемпион мира Эвандер Холифилд поделился мнением по поводу чемпиона WBC, WBO, WBA и IBO в супертяжелом весе Александра Усика (23-0, 14 КО).

Легендарный боксер считает, что украинец является одним из лучших в истории дивизиона.

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"Усик входит в пятерку или топ-10 лучших супертяжеловесов за все времена? Да. Думаю, это длится до тех пор, пока ты продолжаешь побеждать.

Знаете, я думал, что все было иначе, когда я проиграл Риддику Боу. Но я вернулся и победил его. И в этом все дело - ты не знаешь насколько ты хорош, пока кто-то не превзойдет тебя. Но ты не можешь расслабляться.

Вы можете увидеть, что многие люди склонны к этому, когда достигают вершины. Но я не думаю, что Усик такой", - приводит слова Холифилда The Stomping Ground.

В декабре Александр победил Тайсона Фьюри единогласным решением судей.

Ранее Усик назвал непобежденнного боксера, с которым может провести поединок.

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