Промоутер Фьюри назвал следующего соперника Усика
Украинский чемпион признался о своих планах.
Британский промоутер Фрэнк Уоррен высказался по поводу чемпиона WBC, WBO, WBA и IBO в супертяжелом весе Александра Усика (23-0, 14 КО).
По словам функционера, украинский боксер выйдет в ринг с победителем боя Даниэль Дюбуа - Джозеф Паркер.
"Александр сказал мне на выходных, что он будет сражаться с победителем боя Даниэля Дюбуа против Джозефа Паркера, чтобы попытаться во второй раз стать абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе", - приводит слова Уоррена Daily Mail.
Бой Паркера и Дюбуа пройдет 22 февраля.
Ранее Усик назвал непобежденнного боксера, с которым может провести поединок.
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