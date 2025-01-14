Промоутер Фьюри назвал следующего соперника Усика

Украинский чемпион признался о своих планах.

Британский промоутер Фрэнк Уоррен высказался по поводу чемпиона WBC, WBO, WBA и IBO в супертяжелом весе Александра Усика (23-0, 14 КО).

По словам функционера, украинский боксер выйдет в ринг с победителем боя Даниэль Дюбуа - Джозеф Паркер.

"Александр сказал мне на выходных, что он будет сражаться с победителем боя Даниэля Дюбуа против Джозефа Паркера, чтобы попытаться во второй раз стать абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе", - приводит слова Уоррена Daily Mail.

Бой Паркера и Дюбуа пройдет 22 февраля.

Ранее Усик назвал непобежденнного боксера, с которым может провести поединок.

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