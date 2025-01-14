Усик назвал непобежденнного боксера, с которым может провести поединок

Австралиец допустил поединок с бойцом из Австралии.

Объединенный чемпион мира в супертяжелом весе Александр Усик поделился мнением по поводу обладателя титула IBF в первом тяжелом весе Джея Опетаи.

Украинский боксер заявил, что может провести поединок с непобежденным австралийцем.

"Подерусь ли я с Опетаей? Не знаю, возможно. Опетая - отличный боец.

Сейчас я не думаю о боксе. Я думаю только о своем отдыхе и красном вине. Сейчас только отдых, никаких мыслей о боксе. Я продолжу боксировать", - сказал Усик в интервью YouTube-каналу iFL TV.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!