Усик назвал непобежденнного боксера, с которым может провести поединок
Австралиец допустил поединок с бойцом из Австралии.
Объединенный чемпион мира в супертяжелом весе Александр Усик поделился мнением по поводу обладателя титула IBF в первом тяжелом весе Джея Опетаи.
Украинский боксер заявил, что может провести поединок с непобежденным австралийцем.
"Подерусь ли я с Опетаей? Не знаю, возможно. Опетая - отличный боец.
Сейчас я не думаю о боксе. Я думаю только о своем отдыхе и красном вине. Сейчас только отдых, никаких мыслей о боксе. Я продолжу боксировать", - сказал Усик в интервью YouTube-каналу iFL TV.
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