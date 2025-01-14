Холифилд оценил свой гипотетический бой с Усиком

Бывший чемпион мира Эвандер Холифилд поделился мнением о возможном поединке с чемпионом WBC, WBO, WBA и IBO в супертяжелом весе Александром Усиком (23-0, 14 КО).

Легендарный боксер признал величие украинца, сравнив со своим стилем.

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"Это был бы отличный бой, потому что мы оба деремся одинаково. Мы оба выбрасываем много ударов, мы в отличной форме и заботимся о себе", – сказал Холифилд для The Stomping Ground.

В декабре прошло года Александр Усик победил решением судей бывшего чемпиона мира Тайсона Фьюри.

Ранее Усик назвал непобежденнного боксера, с которым может провести поединок.

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