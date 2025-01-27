Бой Шелестюка отменен за несколько дней до поединка
Украинец провел свой последний бой в 2022 году.
Украинский боксер полусреднего веса Тарас Шелестюк (19-0-1, 13 КО) не возобновит свою карьеру.
39-летний Шелестюк сообщил, что бой с аргентинцем Кристианом Хавьером Аялой (13-2-1, 4 КО) был отменен.
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"Бой 30 января в канадском Монреале отменен из-за травмы соперника", – сказал Шелестюк в Instagram.
Украинец в последний раз на ринг выходил в марте 2022 против Габриэля Маэстре. Бой закончился вничью.
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