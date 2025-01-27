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Каннингем оценил шансы Владимира Кличко в бою с Дюбуа

Американец рассказал, что нужно украинцу для успешного возвращения в бокс.
Сегодня, 14:14
Владимир Кличко / Getty Images
Владимир Кличко / Getty Images

Бывший обладатель титула IBF в первом тяжелом весе Стив Каннингем высказался про возможное возращение на ринг Владимира Кличко.

Американец считает, что украинец будет фаворитом в поединке с чемпионом по версии IBF в супертяжелом дивизионе Даниэлем Дюбуа, если проведет промежуточные бои.

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"Очень хороший бой для Владимира. Нужен один или два поединка, чтобы сбросить ржавчину, а потом можно встретиться с Дюбуа.

Даниэль не самый умелый боец, но силен и у имеет приличный уровень мастерства. Я не говорю, что Владимир точно победит, но он фаворит. Нужно посмотреть, что Владимир продемонстрирует в своих разминочных поединках. В любом случае, это крутой бой", - приводит слова Каннингема Seconds Out.

Ранее Кличко лаконично отреагировал на идею возвращения в бокс.

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