Каннингем оценил шансы Владимира Кличко в бою с Дюбуа

Американец рассказал, что нужно украинцу для успешного возвращения в бокс.

Бывший обладатель титула IBF в первом тяжелом весе Стив Каннингем высказался про возможное возращение на ринг Владимира Кличко.

Американец считает, что украинец будет фаворитом в поединке с чемпионом по версии IBF в супертяжелом дивизионе Даниэлем Дюбуа, если проведет промежуточные бои.

Читай также: "Всем плевать на бойца и команду": Климас вспомнил поражение Ломаченко от Хэйни

"Очень хороший бой для Владимира. Нужен один или два поединка, чтобы сбросить ржавчину, а потом можно встретиться с Дюбуа.

Даниэль не самый умелый боец, но силен и у имеет приличный уровень мастерства. Я не говорю, что Владимир точно победит, но он фаворит. Нужно посмотреть, что Владимир продемонстрирует в своих разминочных поединках. В любом случае, это крутой бой", - приводит слова Каннингема Seconds Out.

Ранее Кличко лаконично отреагировал на идею возвращения в бокс.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!