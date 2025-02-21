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Фьюри встретился с легендой своего любимого футбольного клуба

Британский боксер опубликовал совместное фото с именитым тренером.
Сегодня, 00:28
Тайсон Фьюри / Getty Images
Тайсон Фьюри / Getty Images

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Тайсон Фьюри, объявивший в середине января о завершении профессиональной карьеры, встретился с легендарным тренером Манчестер Юнайтед Алексом Фергюсоном.

У себя в Instagram "Цыганский король" опубликовал совместное фото за столом в ресторане с экс-наставником манкунианцев, давним поклонником которых является британский боксер.

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"Легенды разных игр", - подписал снимок Фьюри.

Ранее промоутер Фрэнк Уоррен категорически оценил возможность возвращения Тайсона Фьюри.

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