Чеферин намерен внести правки в устав УЕФА, чтобы балотироваться на еще один срок

Александер Чеферин намерен оставаться главой УЕФА до 2031 года, утверждает Daily Mail.

Чиновник намерен внести правки в устав УЕФА, которые позволят ему балотироваться на пост президента Союза в четвертый раз.

Напомним, Чеферин был избран президентом УЕФА в 2016 году, сменив отстраненного Мишеля Платини. Словенец руководил Союзом в течение тех 2,5 лет, когда в должности должен был оставаться Платини, а затем был дважды переизбран – в 2019 и 2023 годах.

Сейчас можно занимать лишь три подряд срока, это правило ввел сам Чеферин. Однако сейчас он хочет внести правку, согласно которой сроки до 2017 года не считаются.

Интересно, что в УЕФА сформировалась оппозиция Чеферину и его решениям. Возглавляет ее бывший директор Манчестер Юнайтед Дэвид Гилл, который считает, что такой подход вернет Сюоз ко временем Блаттера и Платини.

Ранее также сообщалось, что МЮ не будет продлевать контракт своего форварда.

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