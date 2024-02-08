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Шевченко провел встречу с Чеферином на конгрессе УЕФА

Президент УАФ и глава европейского футбола обсудили проблему допуска спортсменов страны-террориста к международным соревнованиям.
Сегодня, 01:03
Андрей Шевченко / Getty Images
Андрей Шевченко / Getty Images

В Парижі пройшов черговий конгрес УЄФА, який став першим для нового президента Української ассоціації футболу Андрія Шевченко.

В своєму Facebook очільник організації розповів, що у рамках конгресу провів зустріч з президентом УЄФА, на якій обговорювали важливість недопущення росіян до міжнародних змагань у футболі.

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"На зустрічі з президентом УЄФА Александером Чеферіном обговорили питання найближчих кроків нового керівництва УАФ та недопущення повернення російських команд до міжнародних змагань", — написав український функціонер в своєму Facebook.

Варто зазначити, що також Шевченко зустрівся з представниками Німеччини та Італії, обговоривши можливість стажування для українських тренерів та підтримку дитячого футболу в Україні.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Андрей Шевченко Александер Чеферин

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