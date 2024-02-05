Барселона подала в суд на российский клуб

Барселона обратилась в Спортивный арбитражный суд по поводу сделки из зенитом по Малкому.

"Сине-гранатовые" настаивают на том, что российский клуб должен выплать бонусы по трансферу бразильца, который в августе 2019 года перешел в зенит за 41,5 миллионв евро.

Один из пунктов, который включает бонусы, был факт участия зенита в Лиге чемпионов сезона-2022/23. Питерцы квалифицировались туда, но УЕФА отстранил все российские клубы из турниров после полномасштабного вторжения в Украину.

Суд состоится 22 марта текущего года.

Отметим, что прошлым летом Малком был продан в саудовский Аль-Хиляль за 60 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что бывший тренер Баварии готов возглавить Барселону.

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