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Клопп - о синих карточках: Я не помню, когда последний раз они предлагали хорошую идею

Можно с уверенностью сказать, что тренеру Ливерпуля это потенциальное нововведение не понравится.
Сегодня, 18:33
Юрген Клопп / Getty Images
Юрген Клопп / Getty Images

Недавно Международный совет футбола (IFAB) объявил о том, что в будущем в спорте появится синяя карточка, которая будет присуждаться за умышленный срыв атаки и несогласие с арбитром.

И хотя это инновация будет запущена пока что только в тестовом режиме в отдельных турнирах, у нее уже появился противник в лице главного тренера Ливерпуля Юргена Клоппа.

По мнению немецкого наставника, третья карточка лишь усугубит проблемы в футболе, создав новые прецеденты.

"Реальная ситуация показывает, что мы должны сделать все максимально простым для судей. Это трудная работа, зачастую весьма эмоциональная, когда мы говорим о ней, потому что чаще всего это происходит после игры", - цитирует Клоппа Daily Mail.

"Я думаю, что введение новой карточки просто даст больше возможностей для ошибок, потому что обсуждение будет таким: "Это была синяя карточка, но должна была быть желтая карточка, теперь он пропустит 10 минут". В других случаях будут говорить, что судья должен был показать красную карточку, а не синюю".

Источник: Getty Images

"Такие вещи только усложняют ситуацию. Они хотят это протестировать, у меня нет проблем с этим. Но если это первый шаг к принятию решения или уверенности в том, что это произойдет, то я не знаю".

"На первый взгляд это не кажется фантастической идеей. На самом деле я не могу вспомнить, когда эти ребята последний раз выдавали фантастическую идею, если она у них вообще когда-либо была. Мне 56 - нет, такого никогда не было".

Следующий матч Ливерпуля пройдет в субботу, 10 февраля, когда подопечные Юргена Клоппа встретятся с Бернли в рамках АПЛ.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Ливерпуль Юрген Клопп

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