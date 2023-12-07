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Наставник Тоттенхэма рассказал о своей лучшей кампании в Football Manager

Постекоглу вывел маленький клуб в Лигу чемпионов.
Сегодня, 16:34
Эндж Постекоглу / Getty Images
Эндж Постекоглу / Getty Images

Главный тренер Тоттенхэма Эндж Постекоглу дал большое интервью о том, как в его карьере помог Football Manager.

Кроме всего прочего австралиец рассказал о своем самом удачном сейве, который был за маленький Саутенд Юнайтед.

"Я увидел Саут в названии – и сразу выбрал их, прошел весь путь от низов до Лиги чемпионов. Это был мой величайший момент.

Грустнее всего, что меня уволили через 6 месяцев после выхода в ЛЧ – в момент, когда я уже ждал собственную статую. Конечно, я брал и большие клубы – но успех с маленькими клубами дает больше эмоций", - рассказал тренер в интервью.

Отметим, что Саутенд долгое время был клубом середняком, который болтался в районе третьего английского дивизиона. Однако клуб не пережил пандемию, упав в Национальную лигу, пятый и последний дивизион, где компанию профессиональным клубам составляют и полупрофессиональные.

Также ранее сообщалось, что лидер Баварии поставил ультиматум своей команде.

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