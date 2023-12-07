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Один лидеров Баварии поставил ультиматум клубу в условиях нового контракта

Дэвис хочет, чтобы ему повысили зарплату.
Сегодня, 14:19
Альфонсо Дэвис / Getty Images
Альфонсо Дэвис / Getty Images

Защитник Альфонсо Дэвис настаивает на увеличении зарплаты в новом контракте с Баварией. Об этом сообщает издание Sport Bild.

Изначально договоренность составляла 12 млн евро в год, но после возобновления переговоров требования канадского футболиста выросли до 15 млн евро, что соответствует топ-зарплате в клубе.

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Отметим, в противном случае Дэвис не собирается продлевать соглашение, действующее до лета 2025 года.

В текущем сезоне на счету 23-летнего канадца три ассиста в одиннадцати матчах Бундеслиги.

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