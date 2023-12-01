Тухель высказался о возможном уходе лидера Баварии

Рулевой немецкой Баварии Томас Тухель поделился мыслями о будущем Альфонсо Дэвиса.

По словам Тухеля, для него главное, что канадец регулярно играет на высоком уровне, а в вопросе контракта он доверяет менеджменту.

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"Альфонсо Дэвис - наш игрок и абсолютно ключевой игрок. Он знает, как высоко мы его ценим.

Для меня ничего не меняет то, сколько времени у игрока на контракте. Он регулярно играет на самом высоком уровне.

Переговоры по контракту? Я доверяю руководству", - заявил Томас.

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