Тухель необычным образом вошел в историю Баварии

Немецкий тренер показал себя не особым любителем "освежать игру" по ходу матча.

В рамках 12 тура чемпионата Германии Бавария встретилась с Кельном и победила 1:0.

В данном матче у мюнхенцев все было настолько хорошо с точки зрения главного тренера клуба Томаса Тухеля, что он решил войти в историю, не сделав ни одной замены по ходу матча.

Он стал первым за последние 13 лет тренером Баварии, который отметился подобным. В 2010 также не сделал ни одной замены Луи ван Гаал в матче против Санкт-Паули, где "красные" обыграли соперника со счетом 3:0.

Отметим, что на данный момент Бавария опережает на один пункт в таблице Байер, но у леверкузенцы матч в запасе.

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