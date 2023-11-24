Кельн - Бавария 0:1 обзор матча и результат игры 24.11.2023

В пятницу, 24 ноября, в рамках 12-го тура Бундеслиги Кельн принимал Баварию. Матч завершился победой гостей со счетом 1:0.

Единственный гол в данной встрече забил форвард мюнхенцев Гарри Кейн. Англичанин отличился на 20-й минуте.

Данная победа позволила Баварии временно выйти на первую строчку, набрав 32 балла.

В свою очередь Кельн из-за разницы пропущенных мячей опустился на последнее место, имея в своем активе всего 6 очков.

Статистика матча Кельн - Бавария 12-го тура чемпионата Германии

Кельн - Бавария 0:1

Гол: Кейн, 20

Ожидаемые голы (xG): 0.47 - 3.13

Владение мячом: 35% - 65%

Удары: 17 - 8

Удары в створ: 6 - 19

Угловые: 2 - 11

Фолы: 5 - 4

Кельн: Швэбе, Карстенсен, Килиан (Вальдшмидт, 78), Шабо, Хюберс, Майна, Кайнц (Хусейнбашич, 78), Любичич (Алиду, 65), Мартель, Тильманн (Пакярада, 77), Зельке (Тиггес, 64).

Бавария: Нойер, Упамекано, Ким Мин Чжэ, Мазрауи, Горетцка, Киммих, Лаймер, Коман, Сане, Шупо-Мотинг, Кейн.

Предупреждение: Шупо-Мотинг (52).

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!