Кельн - Бавария 0:1 обзор матча и результат игры 24.11.2023
В пятницу, 24 ноября, в рамках 12-го тура Бундеслиги Кельн принимал Баварию. Матч завершился победой гостей со счетом 1:0.
Единственный гол в данной встрече забил форвард мюнхенцев Гарри Кейн. Англичанин отличился на 20-й минуте.
Данная победа позволила Баварии временно выйти на первую строчку, набрав 32 балла.
В свою очередь Кельн из-за разницы пропущенных мячей опустился на последнее место, имея в своем активе всего 6 очков.
Статистика матча Кельн - Бавария 12-го тура чемпионата Германии
Кельн - Бавария 0:1
Гол: Кейн, 20
Ожидаемые голы (xG): 0.47 - 3.13
Владение мячом: 35% - 65%
Удары: 17 - 8
Удары в створ: 6 - 19
Угловые: 2 - 11
Фолы: 5 - 4
Кельн: Швэбе, Карстенсен, Килиан (Вальдшмидт, 78), Шабо, Хюберс, Майна, Кайнц (Хусейнбашич, 78), Любичич (Алиду, 65), Мартель, Тильманн (Пакярада, 77), Зельке (Тиггес, 64).
Бавария: Нойер, Упамекано, Ким Мин Чжэ, Мазрауи, Горетцка, Киммих, Лаймер, Коман, Сане, Шупо-Мотинг, Кейн.
Предупреждение: Шупо-Мотинг (52).
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