Тренер Тоттенхэма оценил шансы клуба на победу в АПЛ

Наставник не стал списывать свою команду со счетов.

Главный тренер Тоттенхэм Эндж Постекоглу высказался о борьбе за чемпионство АПЛ.

"Я всегда говорю, что пока есть шансы, зачем что-то исключать? У нас был крайне сложный период, но мы держимся. Было четыре матча, в которых не удалось добиться результата, но мы выправились. Мы по-прежнему в гонке".

Читай также: Вингер МЮ пообещал известному стримеру погавкать, если забьет Тоттенхэму

"На протяжении большей части сезона мы показывали стабильную игру, но это не будет иметь значения, если вторую половину чемпионата мы не проведем сильнее, чем первую. Мы должны это сделать", – сказал Постекоглу в интервью ВВС.

Напомним, после 20 туров АПЛ Тоттенхэм занимают в таблице 5-е место, набрав 39 баллов.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!