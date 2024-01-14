iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Тренер Тоттенхэма оценил шансы клуба на победу в АПЛ

Наставник не стал списывать свою команду со счетов.
Сегодня, 09:20
Эндж Постекоглу / Getty Images
Эндж Постекоглу / Getty Images

Главный тренер Тоттенхэм Эндж Постекоглу высказался о борьбе за чемпионство АПЛ.

"Я всегда говорю, что пока есть шансы, зачем что-то исключать? У нас был крайне сложный период, но мы держимся. Было четыре матча, в которых не удалось добиться результата, но мы выправились. Мы по-прежнему в гонке".

Читай также: Вингер МЮ пообещал известному стримеру погавкать, если забьет Тоттенхэму

"На протяжении большей части сезона мы показывали стабильную игру, но это не будет иметь значения, если вторую половину чемпионата мы не проведем сильнее, чем первую. Мы должны это сделать", – сказал Постекоглу в интервью ВВС.

Напомним, после 20 туров АПЛ Тоттенхэм занимают в таблице 5-е место, набрав 39 баллов.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: тоттенхэм Эндж Постекоглу

Статьи по теме

Экс-игрок МЮ и Реала может стать одноклубником Ярмолюка Экс-игрок МЮ и Реала может стать одноклубником Ярмолюка
Целый ряд игроков МЮ вернулся к тренировкам и готов сыграть с Тоттенхэмом Целый ряд игроков МЮ вернулся к тренировкам и готов сыграть с Тоттенхэмом
Тоттенхэм подписал одноклубника Малиновского Тоттенхэм подписал одноклубника Малиновского
Бавария близка к подписанию защитника сборной Англии Бавария близка к подписанию защитника сборной Англии
Помочь журналистам

Видео

Реал - Атлетико 5:3 видео голов и обзор полуфинала Суперкубка Испании
Реал - Атлетико 5:3 видео голов и обзор полуфинала Суперкубка Испании

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Украинки немного поднялись, а в топ-10 сразу два изменения
просмотров
Биатлон-2023/2024: расписание и результаты пятого этапа Кубка мира
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Джокович - первая ракетка, Де Минор ворвался в топ-10
просмотров

Последние новости

Европа10:56
Санчо - о первом ассисте за Боруссию: Просто чувствую, что так и должно быть
Другие страны10:55
Кубок африканских наций: Нигерия сыграет с Экваториальной Гвинеей, Мозамбик противостоит Египту
Европа10:49
Сын Марадоны выступил с сенсационным заявлением о смерти своего отца
Европа10:30
Кубок Азии: Япония сыграет со Вьетнамом, ОАЕ встретится с Гонконгом
Европа10:28
Игрок Атлетико был ограблен в собственном доме
Европа10:19
Суарес: Я и представить не мог, что мы с Месси, Альбой и Бускетсом снова будем вместе
Европа09:58
Астон Вилла может сделать новое предложение по воспитаннику Арсенала
Европа09:50
"Нужно выпить после этого": Холанд в соцсетях оценил победу Сити над Ньюкаслом
Украина09:40
Суперлига: Кривбасс с трудом одолел Старый Луцк, Днепр легко разобарлся с Киев-Баскет
Другие страны09:27
Аль-Иттихад отстранил Бензема от тренировочных сборов
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK