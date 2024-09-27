Талантливый воспитанник Арсенала подписал контракт с МЮ

Чидо Оби Мартин теперь будет представлять манкунианцев.

Манчестер Юнайтед завершил переход Чидо Оби Мартина, утверждает Фабрицио Романо.

Напомним, еще летом 16-летний вундеркинд отказался продлевать контракт с Арсеналом и вел переговоры с Манчестер Юнайтед и Баварией.

В итоге манкунианцы выиграли гонку за молодого форварда, во многом, как утверждается, благодаря Рууду ван Нистелрой, который и переубедил парня.

Сегодня АПЛ дала свое официальное согласие на переход, и, как утверждает инсайдер, Манчестер Юнайтед уже подписал контракт с парнем.

Манкунианцы информацию пока что официально не подтверждали.

Ранее также стало известно, что Родри больше не сыграет в этом сезоне .

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