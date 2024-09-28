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Полузащитник украинского происхождения забил за состав Манчестер Юнайтед U-18

Зак Бауманн мастерски разобрался в эпизоде.
Сегодня, 14:41
Зак Бауманн / Getty Images
Зак Бауманн / Getty Images

Сегодня, 28 сентября, происходит матч Манчестер Юнайтед U-18 со сверстниками из Блэкберна в рамках группы Север АПЛ до 18 лет.

После первого тайма манкунианцы лидируют со счетом 5:0. Один из голов забил полузащитник Зак Бауманн.

На 30-ой минуте Зак получил мяч в штрафной площадке, и после нескольких движений отправил его в дальний нижний угол ворот.

Стоит сказать, что хавбек имеет украинское происхождение. Его отец и мать родом из Коломыи, хотя сам 17-летний игрок родился уже в Англии.

Напомним, ранее сообщалось, что Бауманн подписал первый профессиональный контракт.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: манчестер юнайтед Зак Бауманн

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