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Футбол

Экс-звезда Ливерпуля нашел новый клуб на Ближнем Востоке

Опытный форвард продолжил путешествие.
Вчера, 23:49       Автор: Антон Федорцив
Роберто Фирмино / ФК Аль-Садд
Роберто Фирмино / ФК Аль-Садд

Победитель европейской и азиатской Лиг чемпионов Роберто Фирмино будет играть в чемпионате Катара. Нападающий присоединился к Аль-Садду из Дохи, сообщает официальный сайт клуба.

Бразилец подписал контракт на 2 года. Аравийский Аль-Ахли получил за Фирмино ориентировочно 7 млн. евро. В составе триумфатора Лиги чемпионов Азии он отыграл два сезона.

В прошлой кампании Фирмино провел 31 поединок во всех турнирах, в которых оформил 12 голов и 10 результативных передач. Ранее форвард защищал цвета английского Ливерпуля, немецкого Хоффенхайма, бразильских клубов.

Напомним, итальянец Матео Ретеги покинул Серию A ради аравийской Аль-Кадисии.

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