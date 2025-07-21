Аль-Кадисия закрыла трансфер лучшего бомбардира Серии A

Нападающий Матео Ретеги окончательно покинул Аталанту из Бергамо. Аравийская Аль-Кадисия выкупила капоканоньере сезона 2024/25 Серии A, сообщает официальный X клуба.

"Рыцари Востока" отдали за форварда ориентировочно 65 млн евро. Ретеги подписали контракт на 3 года. В чемпионате Саудовской Аравии он будет выступать под руководством легенды мадридского Реала Мичела.

В прошлом сезоне Ретеги сыграл 49 матчей во всех турнирах (28 голов, 9 ассистов). Ранее он защищал цвета итальянского Дженоа, а также аргентинских Тигре, Тальереса (Кордова), Эстудиантеса (Ла-Плата) и Бока Хуниорс.

Напомним, ранее Аль-Кадисия отпустила опытного нападающего Пьера-Эмерика Обамеянга.

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