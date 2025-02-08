Экс-звезда Ливерпуля вылетел из заявки на чемпионат Саудовской Аравии
Аравийский Аль-Ахли решил проучить победителя Лиги чемпионов 2018/19.
Роберто Фирмино больше не сыграет в Про-Лиге Саудовской Аравии. 33-летний бразилец выбыл из заявки Аль-Ахли на чемпионат.
Место до недавних пор капитана команды отошло зимнему новичку Галено из Порту. Фирмино остался в списке заявленных на азиатскую Лигу чемпионов. Там Аль-Ахли заранее гарантировал выход в 1/8 финала соревнований.
Бразильский нападающий поплатился за нежелание уходить из клуба. Руководство Аль-Ахли рассчитывало продать ветерана зимой. Однако Фирмино отклонил все предложения, чтобы сохранить зарплату на уровне 1,7 млн евро в месяц.
К слову, итальянская Венеция готова приютить Бен-Йеддера до конца сезона.
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