iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Экс-звезда Ливерпуля вылетел из заявки на чемпионат Саудовской Аравии

Аравийский Аль-Ахли решил проучить победителя Лиги чемпионов 2018/19.
Сегодня, 13:41
Роберто Фирмино / Getty Images
Роберто Фирмино / Getty Images

Роберто Фирмино больше не сыграет в Про-Лиге Саудовской Аравии. 33-летний бразилец выбыл из заявки Аль-Ахли на чемпионат.

Место до недавних пор капитана команды отошло зимнему новичку Галено из Порту. Фирмино остался в списке заявленных на азиатскую Лигу чемпионов. Там Аль-Ахли заранее гарантировал выход в 1/8 финала соревнований.

Бразильский нападающий поплатился за нежелание уходить из клуба. Руководство Аль-Ахли рассчитывало продать ветерана зимой. Однако Фирмино отклонил все предложения, чтобы сохранить зарплату на уровне 1,7 млн ​​евро в месяц.

К слову, итальянская Венеция готова приютить Бен-Йеддера до конца сезона.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: аль-ахли Роберто Фирмино

Статьи по теме

Наполи нашел вариант замены Кварацхелии Наполи нашел вариант замены Кварацхелии
Турецкий гранд может подписать двух звезд Саудовской лиги Турецкий гранд может подписать двух звезд Саудовской лиги
Аль-Ахли достиг соглашения о трансфере "плана Б" на случай срыва перехода Осимхена Аль-Ахли достиг соглашения о трансфере "плана Б" на случай срыва перехода Осимхена
Саудовский клуб продолжает попытки подписать форварда сборной Англии Саудовский клуб продолжает попытки подписать форварда сборной Англии
Помочь журналистам

Видео

Довбик отличился голом в кубковом матче с Миланом
Довбик отличился голом в кубковом матче с Миланом

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Биатлон-2024/2025: вскоре стартует чемпионат мира в Швейцарии
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина догнала Костюк, взлет Ястремской в ​​топ-50 мира
просмотров
Рейтинг ATP: Овчаренко остался первой ракеткой Украины, Приходько пошел на подъем
просмотров
Формула 1: Календарь гонок сезона 2025 года
просмотров

Последние новости

Европа16:23
Манчестер Сити пропустил безумный гол, но справился с Лейтон Ориент в Кубке Англии
Формула 115:59
Очередной вундеркинд Ред Булл получил суперлицензию
Киберспорт15:55
IEM Katowice 2025: Vitality - TheMongolz, Natus Vincere - Spirit сыграют в полуфинале
Европа15:44
Манчестер Сити пропустил невероятный гол с центра поля в Кубке Англии
Бокс15:35
Бенавидес бросил вызов Саулю Альваресу
Европа15:22
Анчелотти разошелся во взглядах с Пересом: обладатель Золотого мяча в эпицентре спора
15:05
Экстра-лига по футзалу: Энергия обыграла Ураган, Кардинал-Ровно проиграл Sky Up, ХИТ разбил Сокол
Бокс14:45
"Недавно он одержал самую большую победу": Дэвис оценил Беринчика
Теннис14:40
Индийская школьница установила новое возрастное достижение женского тенниса
Бокс14:15
"Я не знаю, кто остался для него": Питер Фьюри высказался о будущем Усика
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK