Аутсайдер Серии A нацелился на скандального экс-форварда сборной Франции

Команда Эусебио Ди Франческо заинтересована в переходе Виссама Бен-Йеддера. "Лагунари" предложили французу контракт до конца сезона, утверждает инсайдер Николо Скира в X.

Венеция внесет в договор опцию продления сотрудничества еще на год. Бен-Йеддер остался без клуба еще летом, когда покинул Монако. Осенью он получил 2-летний условный срок за сексуальное насилие. В свою очередь дело относительно психологического насилия над женой отложено.

Бен-Йеддер на протяжении пяти сезонов был главной ударной силой и капитаном Монако. В составе сборной Франции он принял участие в Евро-2020.

К слову, накануне Ювентус на выезде дожал Комо с дублем Коло Муани.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!