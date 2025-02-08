Аутсайдер Серии A нацелился на скандального экс-форварда сборной Франции
Итальянская Венеция готова подписать нападающего с криминальным прошлым.
Команда Эусебио Ди Франческо заинтересована в переходе Виссама Бен-Йеддера. "Лагунари" предложили французу контракт до конца сезона, утверждает инсайдер Николо Скира в X.
Венеция внесет в договор опцию продления сотрудничества еще на год. Бен-Йеддер остался без клуба еще летом, когда покинул Монако. Осенью он получил 2-летний условный срок за сексуальное насилие. В свою очередь дело относительно психологического насилия над женой отложено.
Бен-Йеддер на протяжении пяти сезонов был главной ударной силой и капитаном Монако. В составе сборной Франции он принял участие в Евро-2020.
К слову, накануне Ювентус на выезде дожал Комо с дублем Коло Муани.
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