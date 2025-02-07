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Дубль Коло Муани спас Ювентус в матче с Комо

Аутсайдер был близок к тому, чтобы отобрать очки у именитого соперника.
Вчера, 23:47
Рандаль Коло Муани / Getty Images
Рандаль Коло Муани / Getty Images

В пятницу, 7 февраля, Комо принимал дома Ювентус в рамках 24-го тура Серии А.

Неожиданно аутсайдер чемпионата начал куда более активно соперника, уже на 11-й минуте Пас мог открывать счет. В целом у Ди Грегорио было немало работы в первом тайме, но благодаря индивидуальному прохорду Коло Муани Ювентус чувствовал себя все равно уверенно.

Но еще до перерыва хозяева все же сумели сравнять счет. Диао идеально замкнул навес Кутроне без шансов для вратаря.

Такое положение дел не устраивало Ювентус, потому во втором тайме команда Мотты играла куда активней и агрессивней, отобрав владение у Комо. Только вот атаки у "бьянконери" совсем не клеились. К счастью, на 87-й минуте защитник Комо снес соперника в своей штрафной и подарил гостям пенальти.

Рандаль Коло Муани уверенно реализовал пенальти и вырвал для Ювентуса три очка.

Статистика матча Комо - Ювентус 24-го тура чемпионата Италии

Комо - Ювентус 1:2
Голы: Диао, 45+1 - Коло Муани, 34, (пенальти), 89

Ожидаемые голы (xG): 0.88 - 1.14
Владение мячом: 52% - 48%
Удары: 16 - 8
Удары в створ: 6 - 3
Угловые: 9 - 1
Фолы: 15 - 15

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ювентус Комо

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