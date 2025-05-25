Ювентус завоевал последнюю путевку в Лигу чемпионов

Туринский Ювентус пропустил первым в Венеции. "Оранжево-черно-зеленые" повели в дебюте, когда Фила на ближней штанге в касание замкнул прострел Хапса. "Бьянконери" сразу забили в ответ, но Кошта подыграл себе рукой.

Тем не менее, в середине тайма Юве оформил два гола. Сначала Йылдыз прорвался по флангу, качнул защитника и точно пробил в ближний угол. Далее Коло Муани после перехвата Кошты в два касания отправил мяч в левый нижний.

На старте второй половины Венеция вернулась в игру. Это Думбия пролетел по правому флангу и отдал под удар, а Хапс переиграл Ди Грегорио. Тем не менее, Юве вырвал победу – Локателли реализовал одиннадцатиметровый за фол на Консейсане.

Результативная победа позволила "Старой синьоре" финишировать на 4-й строчке. Подопечные Игора Тудора набрали 70 очков. Пятой финишировала Рома (69 пунктов), а топ-6 замкнула Фиорентина (65). Юве сыграет в Лиге чемпионов.

Статистика матча Венеция – Ювентус 38-го тура чемпионата Италии

Венеция – Ювентус – 2:3

Голы: Фила, 2, Хапс, 55 – Йылдыз, 25, Коло Муани, 31, Локателли, 73 (пенальти)

Ожидаемые голы (xG): 0.83 - 1.93

Владение мячом: 43 % - 57 %

Удары: 12 - 15

Удары в створ: 5 - 5

Угловые: 6 - 6

Фолы: 10 - 18

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