iSport.ua
Четыре украинки примут участие в Australian Open-2026

Среди них будет даже одна дебютантка.
Сегодня, 10:45       Автор: Андрей Безуглый
Элина Свитолина / Getty Images
Элина Свитолина / Getty Images

Организаторы Australian Open раскрыли список учасников первого Грендслема 2026 года.

На турнир попали 98 теннисисток из топ-100 рейтинга WTA, включая четверых украинок.

Первая ракетка Украины Элина Свитолина (WTA №14) примет участие в своем 13-м Australian Open. Также на корт выйдут Марта Костюк (WTA №26) и Даяна Ястремская (WTA №27).

Впервые в серии турниров Грендслем дебютирует 96-я ракетка мира Александра Олейникова.

К ним может присоединиться также недавно возобновившая выступления Ангелина Калинина. Украинка может воспользоваться правилом "защищенного рейтинга", однако пока неизвесно, будет ли она это делать.

Australian Open-2026 стартует в Мельбурне 18 января. Квалификация на турнир начнется неделей ранее, 12 января.

