Флик близок к рекорду Пепа Гвардиолы

Немецкий наставник сравнялся с Вальверде по серии домашних побед Барселоны.

Подопечные Ханси Флика победили Севилью с разгромным счётом 5:2.

Теперь серия домашних побед Барселоны в чемпионате Испании достигла 14 матчей.

Тем самым немецкий специалист сравнялся с бывшим тренером каталонской команды Эрнесто Вальверде, при котором "сине-гранатовые" в сезоне-2018/19 провели такой же отрезок побед подряд на Камп Ноу.

Теперь Барселоне нужно выиграть следующую домашнюю игру, чтобы приблизиться к рекорду, установленному Пепом Гвардиолой, когда он возглавлял команду в сезоне-2010/11. Тогда команда сумела сыграть 15 матчей подряд.

