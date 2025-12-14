Амосов яркой победой дебютировал в UFC

Украинский боец разобрался с американским соперником в первом раунде.

Украинский боец ММА полусреднего веса, бывший чемпион Bellator Ярослав Амосов (29-1) успешно провел дебютный бой в UFC против американца Нила Магни (31-14).

Поединок состоялся в ночь на воскресенье, 14 декабря, в рамках шоу UFC Vegas 112 в Лас-Вегасе, США.

Амосову удалось разобраться со своим оппонентом уже в первом раунде.

После обмена лоукиками 32-летний украинский боец перевел поединок в партер и применил удушающий прием "анаконда", вынудив американского соперника сдаться.

Для Амосова эта победа стала 29-й в профессиональной карьере. Ранее украинец выступал в Bellator и был чемпионом организации в полусреднем дивизионе.

