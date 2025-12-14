Рома активизировала переговоры по новому нападающему

Джошуа Зиркзе все ближе к переезду.

Рома планирует подписать Джошуа Зиркзе в январе.

Как накануне сообщал Маттео Моретто, римляне намерены осуществить этот трансфер в кратчайшие сроки.

По информации английских изданий, представили Ромы сегодня встретились с предсттавителями Манчестер Юнайтед, чтобы обсудить переход Зиркзе.

Манкунианцы не хотели бы отпускать форварда, однако если он сам попросит о переходе, клуб будет готов удовлетворить его просьбу.

В текущем сезоне Джошуа Зиркзе провел на поле 900 минут, отличившись одним голом.

Ранее также сообщалось, что защитник сборной Украины также может оказаться в Серии А.

