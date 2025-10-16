iSport.ua
Футбол

Фабрегас решил заполучить нападающего Манчестер Юнайтед

Джошуа Зиркзе интересен Комо.
Сегодня, 17:10       Автор: Андрей Безуглый
Джошуа Зиркзе / Getty Images
Джошуа Зиркзе / Getty Images

Нападающий Манчестер Юнайтед Джошуа Зиркзе получил еще одну опцию в Италии, пишет Gazzetta dello Sport.

Напомним, что нидерландец хочет покинуть английский клуб ради игровой практики перед ЧМ-2026.

Наиболее вероятным пунктом назначения Зиркзе является Италия. Якобы Ювентус и Рома заинтересованы в нападающем.

Однако, как пишет издание, также интересен к форварду стал проявлять и Комо.

У клуба есть деньги провернуть такой трансфер, а также большое желание со стороны Сеска Фабрегаса.

Ранее также сообщалось, что Влахович может сменить Ювентус на другой топ-клуб.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Комо Джошуа Зиркзе

