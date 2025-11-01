Комо сумел отобрать очки у действующего чемпиона Италии
В субботу, 1 ноября, Наполи принимал дома Комо в рамках десятого тура Серии А.
Гости неожиданно не только дали бой чемпиону Италии, но и выглядели куда острее и интересней соперника.
На 26-й минуте Альваро Мората мог открыть счет, но не сумел переиграть голкипера.
Во втором тайме неаполитнцы сумели перевернуть игру в свою сторону, связать соперника, но и самим отличиться также не удалось. В итоге нули на табло, и Наполи рискует потерять лидерство в чемпионате.
Наполи - Комо 0:0
Наполи: Милинкович-Савич — Ди Лоренцо, Ррахмани, Буонджорно, Спинаццола (Гутьеррес, 46) — Ангисса, Гилмор (Эльмас, 38), Мактоминей — Политано (Лукка, 87), Гойлунн (Лоботка, 87), Нерес (Ланг, 73)
Комо: Бюте — Смолчич (Пош, 71), Рамон, Кемпф (Карлос, 8), Валье — Какере (Да Кунья, 71), Перроне — Аддай (Дувикас, 82), Пас, Диао — Мората (Родригес, 82)
