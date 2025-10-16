Два топ-клуба раздумывают над подписанием Влаховича

Бавария и Барселона заинтересованы в сербе.

Форвард Ювентуса Душан Влахович может покинуть Ювентус свободным агентом, пишет Николо Скира.

Напомним, что контракт серба заканчивается летом. Ювентус хотел бы продлить с ним контракт, но только, если форвард согласится снизить зарплату.

Это максимально неожиданный вариант, а потому другие еровпейские клубы уже начали приглядываться к нападающему.

Зимой, когда Влахович сможет подписать предварительное соглашение с другим клубом, высока вероятность, что там и случиться.

Инсайдер сообщают, что как минимум Барселона и Бавария уже начали предварительные переговоры с его агентом.

Ранее также сообщалось, что Бавария также может потерять своего игрока свободным агентом.

