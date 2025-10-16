iSport.ua
Бавария может потерять защитника из-за его финансовых запросов

Дайо Упамекано требует от клуба солидную сумму.
Сегодня, 13:12       Автор: Андрей Безуглый
Дайо Упамекано / Getty Images
Дайо Упамекано / Getty Images

Защитник Баварии Дайо Упамекано может покинуть клуб свободным агентом, пишет Флориан Плеттенберг.

Напомним, что контракт француза завершается летом 2026 года, но Бавария хотела бы продлить соглашение.

Однако Упамекано требует 20 млн евро за подписание нового контракта, которые клуб не хочет ему выплачивать.

При этом требуемую сумму защитнику готов предложить Реал, чтобы подписать игрока свободным агентом.

Тем не менее Бавария еще готова побороться за Упамекано, однако стороны пока еще далеки от компромисса.

Ранее также сообщалось, что игрок Реала также может покинуть команду в ближайшее время.

