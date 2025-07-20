Бавария испытывает сложности с новым контрактом звездного защитника

Бавария не может договориться о новом контракте с Дайо Упамекано, пишет L’Équipe.

Переговоры между сторонами стартовали еще в мае, мюнхенцы хотели продлить защитника до 2030 года.

Но с тех пор дело так и не сошло с места, так как Упамекано требует зарплату на уровне других топовых защитников.

Бавария же при этом делает предложение, которые не достает до требований француза, и найти компромисс стороны пока не могут.

Издание ожидает, что нас ждет повторение ситуации с Альфонсо Дэвисом.

Ранее также сообщалось, что и у Реала есть проблемы с продлением контрактов.

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