Бавария испытывает сложности с новым контрактом звездного защитника
Дайо Упамекано намерен получать на уровне топовых игроков.
Бавария не может договориться о новом контракте с Дайо Упамекано, пишет L’Équipe.
Переговоры между сторонами стартовали еще в мае, мюнхенцы хотели продлить защитника до 2030 года.
Но с тех пор дело так и не сошло с места, так как Упамекано требует зарплату на уровне других топовых защитников.
Бавария же при этом делает предложение, которые не достает до требований француза, и найти компромисс стороны пока не могут.
Издание ожидает, что нас ждет повторение ситуации с Альфонсо Дэвисом.
Ранее также сообщалось, что и у Реала есть проблемы с продлением контрактов.
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