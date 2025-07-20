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Футбол

Реал перенес продление контракта с Винисиусом на 2026 год

Бразилец все так же требуют кругленькую сумму.
Сегодня, 17:30       Автор: Андрей Безуглый
Винисиус Жуниор / Getty Images
Винисиус Жуниор / Getty Images

Реал решил отсрочить продление контракта с Винисиусом Жуниором, пишет AS.

Бразилец через агенты объявил клубу, что хочет получать около 20 млн евро.

Реал не хочет платить больше, чем платит Мбаппе, который получает около 15 млн евро, однако у Винисиуса есть аргумент.

Якобы 40 млн евро бонуса при подписании француза можно считать скрытой зарплатой. Потому и вингер хочет получить ту же сумму.

Однако также издание пишет, что саудовцы отозвали свое предложение на 1 млрд евро, а потому Реал теперь спокойно намерен перенести переговоры с Винисиусом на 2026 год.

Ранее также легенда Реала прокомментировал свое завершение карьеры.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Винисиус Жуниор

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