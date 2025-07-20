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Футбол

Кроос: Я обдумывал свое решение завершить карьеру очень долго

Немец высказался о завершении выступлений на профессиональном уровне.
Сегодня, 14:39       Автор: Василий Медвидь

Экс-защитник Реала Тони Кроос прокомментировал решение завершить карьеру.

По словам немца, он обдумывал это решение месяцами.

«Я несколько месяцев думал об этом, то есть я не проснулся однажды утром и вдруг не сказал себе: »Ты должен уйти на пенсию!". Нет, я очень долго обдумывал это решение. В прошлом году я уже думал о завершении карьеры, но в конце концов решил продлить контракт еще на год с Реалом, который очень на этом настаивал.

Но это не изменило моего решения, которое всегда заключалось в том, чтобы завершить карьеру именно так, и, к счастью, мне это удалось".

Кроос считает, что заканчивать играть в футбол нужно тогда, когда ты еще можешь находиться в пиковой форме.

"Я хотел уйти на пенсию на очень высоком уровне. Думаю, трудно сделать лучше, чем я сделал в своем последнем сезоне с Реалом. Я ушел после победы в Ла Лиге и Лиге чемпионов. До свидания.

Лучше всего — уйти на пике карьеры. Ты уходишь с прекрасным чувством, потому что это ты сам принял решение, а не реагировал на то, что тебя отправили на скамейку запасных, потому что я уже не был таким хорошим или не был таким важным для команды, как до конца... Я предпочел уйти сам. Я хотел избежать всего этого. Ни мой тренер, ни моя семья, ни мое тело не собирались говорить мне, когда уходить на пенсию", - резюмировал Тони.

Напомним, ранее в честь Крооса переименовали город в Германии.

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