Европейский клуб интересуются Эндриком перед зимним трансфером

Будущее Эндрика в Реале под вопросом.
Сегодня, 11:39       Автор: Валентина Чорноштан
Эндрик / Getty Images
Эндрик / Getty Images

Форвард мадридского Реала Эндрик может покинуть испанский клуб этой зимой. Об этом сообщает ESPN.

По имеющейся информации, бразильскому нападающему не нравится, что его не выпускают на поле, из-за чего он думает покинуть Реал. Отмечается, что за ситуацией с 19-летним форвардом следит Марсель.

Сейчас Эндрик восстанавливается от травмы бедра, которую получил в мае прошлого сезона. Нападающий может пропустить около пяти месяцев.

Добавим, что контракт бразильца с Реалом рассчитан до 2030 года.

За прошлый сезон Эндрик сыграл в 37 матчах во всех турнирах, в которых забил 7 голов и отдал 1 результативную передачу.

