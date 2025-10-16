Европейский клуб интересуются Эндриком перед зимним трансфером

Будущее Эндрика в Реале под вопросом.

Форвард мадридского Реала Эндрик может покинуть испанский клуб этой зимой. Об этом сообщает ESPN.

По имеющейся информации, бразильскому нападающему не нравится, что его не выпускают на поле, из-за чего он думает покинуть Реал. Отмечается, что за ситуацией с 19-летним форвардом следит Марсель.

Сейчас Эндрик восстанавливается от травмы бедра, которую получил в мае прошлого сезона. Нападающий может пропустить около пяти месяцев.

Добавим, что контракт бразильца с Реалом рассчитан до 2030 года.

За прошлый сезон Эндрик сыграл в 37 матчах во всех турнирах, в которых забил 7 голов и отдал 1 результативную передачу.

