iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Барселона пролонгировала звезду команды

Испанский гранд сохранит ведущего исполнителя.
Сегодня, 15:36       Автор: Антон Федорцив
Фрэнки де Йонг / Getty Images
Фрэнки де Йонг / Getty Images

Полузащитник сборной Нидерландов Фрэнки де Йонг определился с будущим. Хавбек заключил новый договор с испанской Барселоной, сообщает официальный сайт клуба.

Стороны подписали контракт до лета 2029 года. Предыдущее соглашение де Йонга с Барсой было рассчитано до конца сезона 2025/26. В ряды "блаугранас" он перебрался летом 2019-го.

В нынешнем сезоне де Йонг провел 8 матчей во всех турнирах, в которых оформил 1 ассист. За годы выступлений в Барселоне нидерландец выиграл по два титула Ла Лиги, Кубка и Суперкубка Испании.

Тем временем Барселона потеряла ведущего нападающего на первый Эль Класико сезона.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Барселона фрэнки де йонг

Статьи по теме

ПСЖ запланировал побить трансферный рекорд ПСЖ запланировал побить трансферный рекорд
Деку избежал ответа о новом контракте Левандовски Деку избежал ответа о новом контракте Левандовски
Украинский голкипер заинтересовал Барселону - источник Украинский голкипер заинтересовал Барселону - источник
Медики назвали сроки восстановления звёздного вингера Барселоны Медики назвали сроки восстановления звёздного вингера Барселоны

Видео

Магический дуэт Малиновского и Гуцуляка в видеообзоре поединка против Азербайджана
Магический дуэт Малиновского и Гуцуляка в видеообзоре поединка против Азербайджана

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: чего ждать в ноябре?
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина осталась на 13-й позиции, Костюк опустилась ближе к Ястремской
просмотров
Футбол сегодня: матч Украины, поединки с участием Франции, Бельгии и Германии
просмотров
УПЛ: Шахтер - Динамо и другие - утверждены даты и время начала матчей 11-го тура
просмотров

Последние новости

Формула 116:51
Мерседес объявил пилотов на сезон-2026
НХЛ16:10
Аутсайдер НХЛ обновил рекорд посещаемости
Европа15:36
Барселона пролонгировала звезду команды
НБА15:00
Даллас определился с судьбой тренера
ЧМ-202614:30
Украина в отборе на ЧМ-2026: что будет дальше и какие расклады?
НХЛ14:28
Кросби установил очередные достижения в НХЛ
Европа13:57
Тоттенхэм вернул бывшего функционера
Украина13:30
УХЛ: Шторм примет Крыжинку Кэпиталз
Украина13:25
Календарь матчей сборной Украины: чего ждать в ноябре?
Теннис13:05
Киченок вышла в полуфинал японского турнира
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK