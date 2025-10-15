Барселона пролонгировала звезду команды

Полузащитник сборной Нидерландов Фрэнки де Йонг определился с будущим. Хавбек заключил новый договор с испанской Барселоной, сообщает официальный сайт клуба.

Стороны подписали контракт до лета 2029 года. Предыдущее соглашение де Йонга с Барсой было рассчитано до конца сезона 2025/26. В ряды "блаугранас" он перебрался летом 2019-го.

В нынешнем сезоне де Йонг провел 8 матчей во всех турнирах, в которых оформил 1 ассист. За годы выступлений в Барселоне нидерландец выиграл по два титула Ла Лиги, Кубка и Суперкубка Испании.

Тем временем Барселона потеряла ведущего нападающего на первый Эль Класико сезона.

