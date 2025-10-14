iSport.ua
Лидер Барселоны пропустит Эль-Классико

Роберт Левандовски вернулся с травмой из сборной.
Сегодня, 13:55       Автор: Андрей Безуглый
Роберт Левандовски / Getty Images
Роберт Левандовски / Getty Images

Нападающий Барселоны Роберт Левандовски выбыл из-за травмы.

У польского форварда диагностировали разрыв мышцы задней поверхности бедра.

В клубе ожидают, что Левандовски пропустит около четырех недель, пропустив таким образом матч против Реала.

Отметим, что травма была получена в расположении сборной Польши.

В текущем сезоне Левандовски провел девять матчей, отличившись четырьмя голами.

Ранее также сообщалось, что своего лидера потерял и Ювентус.

