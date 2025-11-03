Спаллетти: Влахович хочет играть за Ювентус

Главный тренер Ювентуса Лучано Спаллетти заявил, что Душан Влахович хочет играть за туринский клуб.

Напомним, что контракт серба заканчивается летом 2026 года, и пока стороны так и не смогли продлить соглашение. Предполагается, что Влахович покинет клуб свободным агентом.

Однако Спаллетти заявил, что поговорил с нападающем и тот заверил тренера, что хотел бы остаться в клубе.

У Душана есть преимущество, потому что он знает, что значит играть за Ювентус и какие от него ожидания. Он привык к давлению, и он один из игроков, с которыми я недавно разговаривал: он сказал мне, что был бы рад остаться здесь. Его не беспокоит контракт, он просто хочет играть в футбол, и на днях он дал блестящие во всех отношениях ответы

Ранее также Руслан Малиновский помог Дженоа одержать важную победу.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!