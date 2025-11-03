iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Спаллетти: Влахович хочет играть за Ювентус

Тренер уверен в желании игрока остаться.
Вчера, 22:30       Автор: Андрей Безуглый
Душан Влахович / Getty Images
Душан Влахович / Getty Images

Главный тренер Ювентуса Лучано Спаллетти заявил, что Душан Влахович хочет играть за туринский клуб.

Напомним, что контракт серба заканчивается летом 2026 года, и пока стороны так и не смогли продлить соглашение. Предполагается, что Влахович покинет клуб свободным агентом.

Однако Спаллетти заявил, что поговорил с нападающем и тот заверил тренера, что хотел бы остаться в клубе.

У Душана есть преимущество, потому что он знает, что значит играть за Ювентус и какие от него ожидания. Он привык к давлению, и он один из игроков, с которыми я недавно разговаривал: он сказал мне, что был бы рад остаться здесь.

Его не беспокоит контракт, он просто хочет играть в футбол, и на днях он дал блестящие во всех отношениях ответы

Ранее также Руслан Малиновский помог Дженоа одержать важную победу.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Душан Влахович

Статьи по теме

Два топ-клуба раздумывают над подписанием Влаховича Два топ-клуба раздумывают над подписанием Влаховича
Форвард Ювентуса намерен покинуть клуб Форвард Ювентуса намерен покинуть клуб
Ньюкасл проявляет интерес к еще одному топ-форварду Ньюкасл проявляет интерес к еще одному топ-форварду
МЮ получил новый вариант с балканским форвардом МЮ получил новый вариант с балканским форвардом

Видео

Шахтер - Динамо: обзор матча и видео голов
Шахтер - Динамо: обзор матча и видео голов

Популярное на сайте

Рейтинг WTA: Свитолина осталась лучшей среди украинок, персональный рекорд Алейниковой и взлет Снигур
просмотров
Рейтинг ATP: Синнер сбросил Алькараса с вершины, Сачко сохранил статус первой ракетки Украины
просмотров
Футбол сегодня: Миколенко сыграет с Сандерлендом, а Малиновский против Сассуоло
просмотров
УПЛ: Карпаты обыграли ЛНЗ, Полесье и Металлист 1925 сыграли вничью
просмотров
NaVi уступили Astralis на старте IEM Chengdu
просмотров

Последние новости

Европа00:45
Английские гранды следят за бывшим провалом Барселоны
Европа00:25
Бавария подписала новый контракт с талантливым юниором
Вчера, 23:56
Европа23:56
Эвертон с Миколенко не удержал победу над Сандерлендом
Теннис23:27
Сачко принес Украине первую за четыре года победу в основной сетке турнира ATP
Лига Чемпионов22:58
Энрике подтвердил готовность своих игроков к матчу с Баварией
Европа22:30
Спаллетти: Влахович хочет играть за Ювентус
Европа21:58
В Сербии тренер умер во время матча своей команды
Европа21:25
Малиновский забил, а Дженоа выиграл первый же матч после отставки Виейра
Украина20:50
УПЛ: Карпаты обыграли ЛНЗ, Полесье и Металлист 1925 сыграли вничью
Европа20:30
В сборной Испании прокомментировали стычку Ямаля и Карвахаля
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK