Малиновский забил, а Дженоа выиграл первый же матч после отставки Виейра

В понедельник, ноября, Сассуоло принимал дома Дженоа. Руслан Малиновский вышел в стартовом составе.

На старте поединка украинец сразу отметился желтый карточкой за очень грубый фол. А уже через 15 минут открыл счет, забив гол в собственном стиле пушечным ударом из-за пределов штрафной.

До конца тайма "грифоны" изо всех старались довести счет до комфортного для себя, однако на перерыв команды ушли при минимальном преимуществе гостей.

Со стартом второго тайма Сассуоло сумел также быстро отыграться. Берарди отправил мяч в нижний угол ворот после углового. На 60-й минуте Малиновского сняли с игры, лишив Дженоа немало процента ее атакующего потенциала.

Но в итоге "грифоны" все же сумели найти свой момент и забить победный гол уже в компенсированное время. Дженоа выиграл первый же матч после отставки Патрика Виейра.

Сассуоло - Дженоа 1:2

Голы: Берарди, 47 - Малиновский, 18, Эстигор, 90+3

