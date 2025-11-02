iSport.ua
Малиновский может поработать с экс-тренером Довбика

Даниэле де Росси считается главным кандидатом для Дженоа.
Сегодня, 15:15       Автор: Андрей Безуглый
Даниэле де Росси / Getty Images
Даниэле де Росси / Getty Images

Дженоа опредилалась с шорт-листом тренеров, сообщает La Gazzetta dello Sport.

Напомним, что накануне "грифоны" уволили Патрика Виейру с поста главного тренера.

Наиболее вероятным кандидатом сейчас считается Даниэле де Росси. Итальянский специалист находится в поиске работы уже год после увольнения из Ромы.

Кроме де Росси Дженоа также рассматривает кандидатуры Рафаэле Паладино, Луки Готти и Паоло Ваноли. Однако именно бывший тренер римлян считается приоритетом.

Ранее также аутсайдер АПЛ объявил об отставке главного тренера.

