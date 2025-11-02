iSport.ua
Футбол

Аутсайдер АПЛ уволил главного тренера

Витор Перейра лишился работы.
Сегодня, 13:49       Автор: Андрей Безуглый
Витор Перейра / Getty Images
Витор Перейра / Getty Images

Вулверхэмптон объявил об отставке главного тренера Витора Перейры.

После десяти туров "волки" занимают последнюю строчку чемпионата, имея в своем активе всего два очка.

Интересно, что еще в августе клуб продлил контракт с Перейрой, хотя на старте Вулверхэмптон проиграл все матчи.

В итоге португалец был отправлен в отставку, ранее сообщалось, что наиболее вероятным кандидатом на его место считается Эрик тен Хаг.

Также ранее сообщалось, что Манчестер Юнайтед может оформить громкое подписание зимой.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: вулверхэмптон

