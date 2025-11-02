iSport.ua
Манчестер Юнайтед может купить хавбека-вундеркинда уже зимой

Аюб Буадди интересен не только манкунианцам.
Сегодня, 12:45       Автор: Андрей Безуглый
Аюб Буадди / Getty Images
Аюб Буадди / Getty Images

Полузащитник Лилля Аюб Буадди может сменить клуб уже зимой. пишет TNL.

По информации издания, Манчестер Юнайтед готов форсировать трансфер француза, чтобы не допустить конкуренции с другими клубами.

По слухам, сделкой активно занимается лично директор скаутского отдела манкунианцев Кристофер Вивелл. Он хочет видеть Буадди в клубе уже зимой.

18-летний хавбек оценивается в 30 млн евро и имеет контракт до лета 2027 года. Так что Лилль может просить минимум вдвое больше.

К тому же сейчас Буадди считается одним из самых талантливых игроков Европы, что также может существенно поднять его ценник.

Ранее также сообщалось, что Салах забил юбилейный гол за Ливерпуль.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!


Сын Роналду отличился дебютным голом за сборную Португалии U-16
