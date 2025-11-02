Манчестер Юнайтед может купить хавбека-вундеркинда уже зимой

Аюб Буадди интересен не только манкунианцам.

Полузащитник Лилля Аюб Буадди может сменить клуб уже зимой. пишет TNL.

По информации издания, Манчестер Юнайтед готов форсировать трансфер француза, чтобы не допустить конкуренции с другими клубами.

По слухам, сделкой активно занимается лично директор скаутского отдела манкунианцев Кристофер Вивелл. Он хочет видеть Буадди в клубе уже зимой.

18-летний хавбек оценивается в 30 млн евро и имеет контракт до лета 2027 года. Так что Лилль может просить минимум вдвое больше.

К тому же сейчас Буадди считается одним из самых талантливых игроков Европы, что также может существенно поднять его ценник.

