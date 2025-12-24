В Ливерпуле рассматривают дальнейшую карьеру Салаха

Спортивный директор Ливерпуля проведет переговоры с агентом Мохамеда Салаха, сообщает GOAL.

По данным источника, сейчас вингер Ливерпуля находится в расположении сборной Египта на Кубке Африки.

В это время представитель Салаха проведет переговоры с Ливерпулем касательно будущего своего клиента. Главной темой разговора станет продление контракта египтянина либо его уход летом 2026 года.

Отметим, что контракт египтянина с английским клубом рассчитан до лета 2027 года. Ранее Мохамед дал интервью, в котором рассказал об ухудшении отношений со Слотом и выразил непонимание отсутствием игровой практики.

