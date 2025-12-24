iSport.ua
Вест Хэм нацелился на экс-форварда Барселоны

Выкупить Адаму Траоре уже в январе.
Сегодня, 14:00       Автор: Валентина Чорноштан
Адам Траоре / Getty Images
Вест Хэм хочет подписать бывшего игрока Барселоны, который сейчас выступает за Фулхэм.

Главный тренер Вест Хэма Нуну Эшпириту Санту ранее тренировал испанского вингера, когда тот выступал за Вулверхэмптон.

Отмечается, что Адама Траоре "молотобойцы" хотят подписать уже этой зимой, чтобы усилить состав на вторую половину сезона.

Добавим, что контракт 29-летнего испанца с Фулхэмом действует до 30 июня 2026 года.

Инсайдер Николо Скира сообщил, что клуб из Серии А отзовёт хавбека из аренды.

