Интер отзовет хавбека из аренды

Полузащитник Валентин Карбони досрочно покинет итальянский Дженоа. Миланский Интер решил прервать арендное соглашение по аргентинцу, утверждает инсайдер Николо Скира в X.

Однако, 20-летний исполнитель не входит в планы "нерадзурри". Гранд отдаст Карбони в новую аренду. На хавбека претендуют другие коллективы Серии A – Верона и Пиза.

В нынешнем сезоне Карбони сыграл 15 поединков во всех турнирах, в которых оформил 1 гол. Летом он провел 3 поединка (1 гол) за Интер на Клубном ЧМ-2025. Контракт аргентинца с "нерадзурри" действует до лета 2029 года.

К слову, туринский Ювентус нацелился на полузащитника Давида Фраттези из Интера.

