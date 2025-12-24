iSport.ua
Интер отзовет хавбека из аренды

Талант поедет в другую команду.
Сегодня, 12:55       Автор: Антон Федорцив
Валентин Карбони / Getty Images
Валентин Карбони / Getty Images

Полузащитник Валентин Карбони досрочно покинет итальянский Дженоа. Миланский Интер решил прервать арендное соглашение по аргентинцу, утверждает инсайдер Николо Скира в X.

Однако, 20-летний исполнитель не входит в планы "нерадзурри". Гранд отдаст Карбони в новую аренду. На хавбека претендуют другие коллективы Серии A – Верона и Пиза.

В нынешнем сезоне Карбони сыграл 15 поединков во всех турнирах, в которых оформил 1 гол. Летом он провел 3 поединка (1 гол) за Интер на Клубном ЧМ-2025. Контракт аргентинца с "нерадзурри" действует до лета 2029 года.

К слову, туринский Ювентус нацелился на полузащитника Давида Фраттези из Интера.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: дженоа верона Интер Милан Пиза Валентин Карбони

