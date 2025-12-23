iSport.ua
Ювентус собрался арендовать хавбека сборной Италии

"Старая синьора" нацелилась на зимний трансфер.
Сегодня, 18:41       Автор: Антон Федорцив
Давиде Фраттези / Getty Images
Давиде Фраттези / Getty Images

Полузащитник миланского Интера Давиде Фраттези всерьез заинтересовал туринский Ювентус. "Бьянконери" готовы предложить конкуренту аренду резервиста с правом выкупа, утверждает инсайдер Николо Скира в X.

Юве рассмотрит вариант с покупкой исполнителя "нерадзурри" при выполнении определенных условий. Сам Фраттези открыт для смены клубной прописки в январе. Правда, Интер предпочел бы отпустить хавбека за границу.

В нынешнем сезоне Фраттези сыграл 14 матчей во всех турнирах, в которых оформил 2 ассиста. Контракт итальянца с миланцами действует до лета 2028 года. Ранее он выступал за Сассуоло, Монцу, Эмполи и Асколи.

Тем временем итальянский Милан близок к трансферу нападающего из белградского Партизана.

