Джейк Пол рассказал, что для него сейчас важнее бокса

Блогер и боксер Джейк Пол рассказал, чем планирует заняться после боя против Энтони Джошуа, который он проиграл, получив нокаут в шестом раунде.

"Я собираюсь взять небольшой отпуск и поддержать свою девушку Ютту на Олимпийских играх. Потом она переедет в Пуэрто-Рико, приедет сюда, в США. Может быть, мы сможем покататься на сноуборде. И, честно говоря, я готов к тому, чтобы завести детей. Меня так сильно тянет к ним, я так сильно хочу детей", — цитирует слова Пола Bloody Elbow.

Напомним, что Ютта Лердам - нидерландская чемпионка-конькобежка, серебряный призер Олимпийских игр 2022 года.

